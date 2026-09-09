Danone 60.12 CHF -1.75% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Danone mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Der Lebensmittelkonzern habe jüngst seine Ziele nicht quantifiziert, sehe sich aber auf einem guten Weg, dauerhaft ein vergleichbares Wachstum von drei bis fünf Prozent zu erreichen und die Margen zu steigern, schrieb Guillaume Delmas am Dienstag. An den US-Vermögenswerten von Mead Johnson hätten die Franzosen erklärtermaßen kein Interesse./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 15:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.