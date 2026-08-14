Danone Aktie 487663 / FR0000120644
63.62CHF
0.30CHF
0.47 %
14.08.2026
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
17.08.2026 05:58:52
Danone Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Underperform" belassen. David Hayes passte seine Schätzungen am Sonntag an den Halbjahresbericht der Franzosen an. Das zweite Quartal habe seine Einschätzung bestätigt, dass deren Wachstum weniger profitabel und riskanter geworden sei./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2026 / 17:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Underperform
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
67.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.01%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
66.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.88%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Danone S.A.
|
12.08.26
|EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danone von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
05.08.26
|EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Danone von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Juli 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Danone-Aktie (finanzen.net)
|
29.07.26
|Aktie dennoch in Rot: Danone hat mehr verdient - Wachstum übertrifft Erwartungen (AWP)
|
29.07.26
|EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Danone verdient mehr - Anleger zurückhaltend (AWP)
|
22.07.26
|EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Danone von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
15.07.26