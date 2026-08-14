Danone 62.36 CHF -2.04% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Underperform" belassen. David Hayes passte seine Schätzungen am Sonntag an den Halbjahresbericht der Franzosen an. Das zweite Quartal habe seine Einschätzung bestätigt, dass deren Wachstum weniger profitabel und riskanter geworden sei./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2026 / 17:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.