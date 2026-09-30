Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktienbewertung
|
30.09.2026 14:22:44
Deutsche Telekom-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform
Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Deutsche Telekom-Aktie durch Bernstein Research.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 28,10 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Ulrich Rathe kommentierte am Mittwoch eine Reuters-Meldung positiv. Demnach haben EU-Mitgliedstaaten eine Entschärfung des Zeitplans der Europäischen Kommission für den verpflichtenden Austausch von Netzkomponenten von Anbietern wie Huawei und ZTE vorgeschlagen. Davon würden laut dem Artikel vor allem die Telekom und Vodafone profitieren.
Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Telekom-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung
Um 14:05 Uhr ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1.0 Prozent auf 26.14 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 7.50 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 1’460’523 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 2.4 Prozent nach unten. Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 07:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 07:56 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
15:58
|Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Europa: Euro STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX fällt (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Deutsche Telekom-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: TecDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start fester (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
|
29.09.26
|DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich knapp behauptet (finanzen.ch)