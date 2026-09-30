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Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

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Aktienbewertung 30.09.2026 14:22:44

Deutsche Telekom-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform

Deutsche Telekom-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Deutsche Telekom-Aktie durch Bernstein Research.

Deutsche Telekom
24.96 CHF -0.21%
Kaufen Verkaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 28,10 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Ulrich Rathe kommentierte am Mittwoch eine Reuters-Meldung positiv. Demnach haben EU-Mitgliedstaaten eine Entschärfung des Zeitplans der Europäischen Kommission für den verpflichtenden Austausch von Netzkomponenten von Anbietern wie Huawei und ZTE vorgeschlagen. Davon würden laut dem Artikel vor allem die Telekom und Vodafone profitieren.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Telekom-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Um 14:05 Uhr ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1.0 Prozent auf 26.14 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 7.50 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 1’460’523 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 2.4 Prozent nach unten. Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 07:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 07:56 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com
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