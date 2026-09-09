EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danone von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde das Danone-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Danone-Aktie 53.57 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18.667 Danone-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Danone-Aktie auf 64.92 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’211.87 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 21.19 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Danone einen Börsenwert von 40.83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch