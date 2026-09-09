Danone Aktie 487663 / FR0000120644
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender Danone-Einstieg?
|
09.09.2026 10:02:26
EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danone von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren Danone-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurde das Danone-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Danone-Aktie 53.57 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18.667 Danone-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Danone-Aktie auf 64.92 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’211.87 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 21.19 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Danone einen Börsenwert von 40.83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|10:10
|Danone Buy
|UBS AG
|08:56
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:10
|Danone Buy
|UBS AG
|08:56
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:10
|Danone Buy
|UBS AG
|08.09.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|08:56
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI in Rot - Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX tief im Minus -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls deutlich nach. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.