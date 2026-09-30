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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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30.09.2026 13:38:38

Stellantis Sector Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Sector Perform" belassen. Eine Wende bei den Kosten könnte im vierten Quartal Früchte tragen, schrieb Tom Narayan am Dienstag. Langfristig sieht er echte Monetarisierungschancen in einer Aufspaltung des Marken-Portfolios - vor allem mit einer stärkeren Fokussierung auf das Kerngeschäft in den USA./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 17:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 17:40 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
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