Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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26.08.2026 10:02:15
EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Danone-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Danone-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Die Danone-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 66.54 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Danone-Aktie investierten, hätten nun 150.292 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’835.12 EUR, da sich der Wert einer Danone-Aktie am 25.08.2026 auf 65.44 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1.65 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Danone belief sich zuletzt auf 42.47 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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|30.07.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
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|Danone Outperform
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|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
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|UBS AG
|30.07.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
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|UBS AG
|20.08.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Danone Buy
|UBS AG
|30.07.26
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|DZ BANK
|30.07.26
|Danone Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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