Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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Danone Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 59 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Aktie profitiere wie andere Konsumgütertitel weiter vom Thema Fusionen & Übernahmen sowie von Umschichtungen der Anleger weg vom Bereich Künstliche Intelligenz, schrieb Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Danone werde inzwischen trotz einer unterdurchschnittlichen Ergebnisentwicklung (EPS) seit der Corona-Pandemie mit einem Bewertungsaufschlag gehandelt./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Sell
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
63.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
74.04 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.91%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
73.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.10%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
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|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
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|UBS AG
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|Danone Overweight
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|24.06.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Danone Buy
|UBS AG
|29.06.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Danone Overweight
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|24.06.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:25
|Danone Sell
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|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
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|RBC Capital Markets
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|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
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|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|66.86
|0.69%
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