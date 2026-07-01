Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’346 -0.1%  SPI 20’202 0.0%  Dow 52’900 1.1%  DAX 25’715 0.5%  Euro 0.9191 0.1%  EStoxx50 6’395 0.5%  Gold 4’176 1.3%  Bitcoin 49’823 0.7%  Dollar 0.8026 -0.1%  Öl 71.5 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Rheinmetall345850Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tausende protestieren gegen Sparkurs bei Mercedes-Benz - Aktie höher
FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: Diese Dividende entfällt auf J Sainsbury-Anteilseigner
Aktiensplit bei CrowdStrike vollzogen: Was Anleger jetzt wissen müssen
Vaudoise-Aktie wenig bewegt: Tochter Procimmo veräussert Streetbox und PIO 1 an das frühere Management
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Suche...
Plus500 Depot

Danone Aktie 487663 / FR0000120644

66.86
CHF
0.46
CHF
0.69 %
13:53:32
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.07.2026 12:25:19

Danone Sell

Danone
67.36 CHF -0.99%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 59 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Aktie profitiere wie andere Konsumgütertitel weiter vom Thema Fusionen & Übernahmen sowie von Umschichtungen der Anleger weg vom Bereich Künstliche Intelligenz, schrieb Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Danone werde inzwischen trotz einer unterdurchschnittlichen Ergebnisentwicklung (EPS) seit der Corona-Pandemie mit einem Bewertungsaufschlag gehandelt./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Danone S.A. Sell
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
63.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
74.04 € 		Abst. Kursziel*:
-14.91%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
73.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14.10%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Danone S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Danone S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:25 Danone Sell Deutsche Bank AG
29.06.26 Danone Buy UBS AG
29.06.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
26.06.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.06.26 Danone Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen