EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Danone von vor 10 Jahren bedeutet

Am 23.09.2016 wurden Danone-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 64.36 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Danone-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.554 Danone-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 60.90 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 94.62 EUR wert. Das entspricht einer Einbusse um 5.38 Prozent.

Danone wurde am Markt mit 38.69 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch