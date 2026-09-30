Santhera-Aktie steigt: Umsatz mehr als verdoppelt – Verlust deutlich reduziert

Unter dem Strich konnte gleichzeitig der Verlust deutlich eingegrenzt werden. Getragen wird die Firma vom Geschäft mit dem Mittel Agamree zur Behandlung der seltenen und schweren genetischen Muskelerkrankung Duchenne-Muskeldystrophie (DMD).

In den ersten sechs Monaten wurde der Gesamtumsatz auf 48,3 Millionen Franken mehr als verdoppelt. Der Produktumsatz nahm dabei um 48 Prozent auf 17,2 Millionen zu, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Die Einnahmen aus Lizenzen und Meilensteinzahlungen haben sich gleichzeitig auf 29,1 Millionen Franken mehr als vervierfacht. Ins Gewicht fiel hier insbesondere eine Vorauszahlung aus einer Lizenzvereinbarung für das Mittel Nxera. Die restlichen gut 2 Millionen Franken entfielen auf Einnahmen aus dem Geschäft mit der Belieferung und dem Service für Partner.

Der globale Umsatz mit dem Hauptmittel Agamree (inklusive Partner) lag im zweiten Quartal das vierte Quartal in Folge über 175 Millionen US-Dollar.

Markant weniger Verlust

Dank der höheren Umsätze und dank einer Senkung der Kosten konnte der Reinverlust deutlich reduziert werden. Er belief sich noch auf 6,6 Millionen Franken, im ersten Semester des Vorjahres waren es noch 35,4 Millionen. Die liquiden Mittel haben sich in der Folge per Mitte Jahr auf 41,8 Millionen Franken gegenüber dem Stand von Ende 2025 beinahe verdoppelt.

Mit Blick auf das Gesamtjahr 2026 strebt Santhera weiterhin einen Gesamtumsatz zwischen 80 und 90 Millionen Franken an. Der Cashbestand dürfte dabei bis Ende Jahr mehr oder weniger stabil bleiben. Im ersten Semester 2027 dürften die Barmittel hingegen wegen Lagereffekten und einer Preissenkung in Deutschland wieder etwas sinken, ehe sie im zweiten Halbjahr wieder aufgebaut werden sollen.

Via SIX zeigt sich die Santhera-Aktie zeitweise 0,8 Prozent fester bei 15,20 Franken.

cf/cg

Pratteln (awp)