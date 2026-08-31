Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Danone-Aktie angepasst
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Danone-Aktie in den Fokus genommen.
Im August 2026 haben 2 Experten die Danone-Aktie analysiert.
1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 1 Analyst empfiehlt die Danone-Aktie zu verkaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 77,00 EUR für die Danone-Aktie, was einem Anstieg von 12,60 EUR zum aktuellen PAR-Kurs von 64,40 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|92,00 EUR
|42,86
|20.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|62,00 EUR
|-3,73
|17.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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