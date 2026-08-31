August 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Danone-Aktie angepasst

Im August 2026 haben 2 Experten die Danone-Aktie analysiert.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 1 Analyst empfiehlt die Danone-Aktie zu verkaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 77,00 EUR für die Danone-Aktie, was einem Anstieg von 12,60 EUR zum aktuellen PAR-Kurs von 64,40 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 92,00 EUR 42,86 20.08.2026 Jefferies & Company Inc. 62,00 EUR -3,73 17.08.2026

Redaktion finanzen.ch