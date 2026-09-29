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Boeing Aktie 913253 / US0970231058

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30.09.2026 13:38:23

Boeing Buy

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Aktie habe inzwischen viele kurzfristige Risiken über Gebühr eingepreist, schrieb Gavin Parsons am Dienstag. Von langfristiger Normalität sei in der Bewertung nicht mehr viel übrig./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 05:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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