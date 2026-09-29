Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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30.09.2026 13:38:23
Boeing Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Aktie habe inzwischen viele kurzfristige Risiken über Gebühr eingepreist, schrieb Gavin Parsons am Dienstag. Von langfristiger Normalität sei in der Bewertung nicht mehr viel übrig./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 05:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 275.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 187.68
|
Abst. Kursziel*:
46.53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 187.66
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.54%
|
Analyst Name::
Gavin Parsons
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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