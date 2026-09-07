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Danone Aktie 487663 / FR0000120644

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09.09.2026 08:56:12

Danone Sell

Danone
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 63 auf 61 gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die europäischen Konsumgüterkonzerne notierten relativ zum Gesamtmarkt auf dem tiefsten Niveau seit 18 Jahren, schrieb Tom Sykes in seiner am Mittwoch veröffentlichten Analyse. Daher stelle er wieder und wieder seine Underperformance-These auf den Prüfstand. Unglücklicherweise dürften die Geldbeutel der Konsumenten dem Wirtschaftswachstum auch künftig nicht folgen können, was die Gewinne und Bewertungen der Branche weiter unter Druck setze. Einzig und allein Henkel empfiehlt Sykes noch zum Kauf. Die Düsseldorfer seien weniger abhängig vom Ölpreis als viele andere Unternehmen der Branche./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Danone S.A. Sell
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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