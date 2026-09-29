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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Medios mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Die Ziele des Pharmaunternehmens, das auf chronische und seltene Erkrankungen spezialisiert ist, sind laut Analyst Yannik Siering ambitioniert. Wie er am Mittwoch nach dem Kapitalmarkttag schrieb, wurden die Zielsetzungen auf Spartenebene klug gesetzt. Was kurzfristig allerdings fehle, sei die entsprechende Berechenbarkeit./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.