Medios Aktie 19069483 / DE000A1MMCC8
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Medios Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Medios mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Die Ziele des Pharmaunternehmens, das auf chronische und seltene Erkrankungen spezialisiert ist, sind laut Analyst Yannik Siering ambitioniert. Wie er am Mittwoch nach dem Kapitalmarkttag schrieb, wurden die Zielsetzungen auf Spartenebene klug gesetzt. Was kurzfristig allerdings fehle, sei die entsprechende Berechenbarkeit./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Medios AG Buy
|
Unternehmen:
Medios AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
20.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10.46 €
|
Abst. Kursziel*:
91.20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
77.62%
|
Analyst Name::
Yannik Siering
|
KGV*:
-
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