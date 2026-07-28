Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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Danone Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone auf "Underperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Analyst David Hayes verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie darauf, dass das Marktforschungsinstitut Nielsen in der Vorwoche eine Statistik zum Absatz von griechischem Joghurt in den USA korrigiert habe. Dies suggeriere, dass die Schwäche dort weniger ausgeprägt sei als zuvor ihm bewertet./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Underperform
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
72.18 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.10%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
73.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.12%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
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