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30.09.2026 16:24:37
Partners Group-Aktie springt an: EU-Kommission genehmigt Übernahme von AVK
Partners Group hat von der EU-Kommission grünes Licht für den Kauf der Mehrheit an AVK Power Solutions erhalten.
Man sei zum Schluss gekommen, dass die Transaktion keinen Grund zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken gebe. Denn die Unternehmen seien nicht auf denselben oder vertikal verbundenen Märkten tätig.
Partners Group hatte vor rund zwei Monaten in Aussicht gestellt, zunächst über 1 Milliarde US-Dollar Eigenkapital in das Unternehmen zu investieren, ergänzt durch Fremdfinanzierung. Das Management-Team von AVK soll derweil eine Minderheitsbeteiligung behalten. AVK ist auf die Planung, Installation und Wartung von Stromversorgungslösungen für Rechenzentren spezialisiert und hat den früheren Angaben zufolge bislang rund 3,5 Gigawatt Leistung installiert.Die Partners Group-Aktie notiert im Schweizer Handel zeitweise 1,85 Prozent höher bei 604,40 Franken.
ys/hr
Zürich (awp)
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