EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Danone von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Danone-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand das Danone-Papier an diesem Tag bei 74.16 EUR. Bei einem Danone-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13.484 Danone-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 792.34 EUR, da sich der Wert einer Danone-Aktie am 29.09.2026 auf 58.76 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20.77 Prozent verringert.

Der Marktwert von Danone betrug jüngst 38.21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch