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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 5500 auf 5600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrei Andon-Ionita sprach am Mittwoch in seinem Resümee des Kapitalmarkttags von einer beruhigenden Entwicklung./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 05:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 05:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.