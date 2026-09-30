BAT Aktie 909525 / GB0002875804
45.43CHF
0.28CHF
0.62 %
16:11:06
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.09.2026 13:39:41
BAT Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 5500 auf 5600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrei Andon-Ionita sprach am Mittwoch in seinem Resümee des Kapitalmarkttags von einer beruhigenden Entwicklung./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 05:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 05:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 05:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
56.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48.75 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41.10 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Andrei Andon-Ionita
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
12:29
|BAT Aktie News: BAT am Mittag gesucht (finanzen.ch)
|
10:02
|FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAT-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
09:29
|BAT Aktie News: BAT am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
29.09.26
|BAT Aktie News: BAT wird am Nachmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Pluszeichen in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.ch)
|
29.09.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|13:39
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|BAT Buy
|UBS AG
|13:39
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|BAT Buy
|UBS AG
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BAT PLC (British American Tobacco)
|45.21
|0.13%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:53
|
Jefferies & Company Inc.
Intesa Sanpaolo Buy
|14:51
|
Jefferies & Company Inc.
Nordex Buy
|14:47
|
Barclays Capital
Sartorius Stedim Biotech Overweight
|14:47
|
Barclays Capital
Sartorius vz. Overweight
|13:54
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Rio Tinto Buy
|13:46
|
UBS AG
Beiersdorf Neutral
|13:46
|
Jefferies & Company Inc.
Linde Buy