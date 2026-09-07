Danone-Aktie etwas tiefer: Schweizer zum Chef für DACH-Raum ernannt

Der schweizerisch-französische Doppelbürger Jean-Yves Krummenacher übernimmt die Funktion des General Managers DACH im November 2026. Er folgt auf Richard Trechman, der Danone für eine neue Aufgabe ausserhalb des Konzerns verlässt.

Krummenacher arbeitet seit mehr als 25 Jahren für Danone und war zuletzt als globaler Einkaufschef tätig, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Zuvor hatte er verschiedene Führungspositionen in Europa, Asien und Lateinamerika inne.

Danone beschäftigt im DACH-Raum rund 2000 Mitarbeitende und ist unter anderem mit Marken wie Actimel, Volvic oder Evian vertreten.

Im Pariser Handel notiert die Danone-Aktie zeitweise 0,19 Prozent tiefer bei 63,60 Euro.

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Frankfurt (awp)