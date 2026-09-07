Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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07.09.2026 15:21:00
Danone-Aktie etwas tiefer: Schweizer zum Chef für DACH-Raum ernannt
Der französische Lebensmittelkonzern Danone hat einen neuen Chef für Deutschland, Österreich und die Schweiz ernannt.
Krummenacher arbeitet seit mehr als 25 Jahren für Danone und war zuletzt als globaler Einkaufschef tätig, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Zuvor hatte er verschiedene Führungspositionen in Europa, Asien und Lateinamerika inne.
Danone beschäftigt im DACH-Raum rund 2000 Mitarbeitende und ist unter anderem mit Marken wie Actimel, Volvic oder Evian vertreten.
Im Pariser Handel notiert die Danone-Aktie zeitweise 0,19 Prozent tiefer bei 63,60 Euro.
to/jb
Frankfurt (awp)
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