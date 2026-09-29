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30.09.2026 13:39:11

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 210 US-Dollar auf "Buy" belassen. "Alle Systeme laufen", schrieb John Hodulik am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Weltraum- und KI-Konzerns. Er rechnet mit einem Umsatz von 13,8 Milliarden Dollar und einem bereinigten operativen Ergebnis von 7,5 Milliarden Dollar und liegt damit nach eigener Aussage jeweils klar über dem Konsens./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 02:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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