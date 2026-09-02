Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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02.09.2026 10:02:14
EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Danone von vor einem Jahr gekostet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Danone-Investment verlieren können.
Am 02.09.2025 wurde das Danone-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 73.32 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Danone-Aktie investiert, befänden sich nun 1.364 Danone-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Danone-Papiers auf 64.54 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 88.03 EUR wert. Mit einer Performance von -11.97 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Danone belief sich zuletzt auf 41.28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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