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Danone Aktie 487663 / FR0000120644

64.34
CHF
-0.20
CHF
-0.31 %
09:25:46
SWX
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22.07.2026 08:12:41

Danone Underperform

Danone
64.55 CHF -2.44%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone von "Buy" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 80 auf 62 Euro gesenkt. Die Risiken mit Blick auf den chinesischen Markt nähmen zu, schrieb David Hayes in einer Studie am Mittwoch. So sehe sich das Segment medizinischer Ernährung zunehmendem Preiswettbewerb ausgesetzt. Auf dem US-Markt gelte Ähnliches für Molkereiprodukte. Der Experte senkte die Schätzung für das Ergebnis je Aktie im kommenden Jahr um sieben Prozent und stufte die Papiere ab./rob/bek/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Danone S.A. Underperform
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
62.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
69.54 € 		Abst. Kursziel*:
-10.84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
69.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11.10%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:12 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
07.07.26 Danone Overweight Barclays Capital
03.07.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
29.06.26 Danone Buy UBS AG
29.06.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
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