Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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Danone Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone von "Buy" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 80 auf 62 Euro gesenkt. Die Risiken mit Blick auf den chinesischen Markt nähmen zu, schrieb David Hayes in einer Studie am Mittwoch. So sehe sich das Segment medizinischer Ernährung zunehmendem Preiswettbewerb ausgesetzt. Auf dem US-Markt gelte Ähnliches für Molkereiprodukte. Der Experte senkte die Schätzung für das Ergebnis je Aktie im kommenden Jahr um sieben Prozent und stufte die Papiere ab./rob/bek/men;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Underperform
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
69.54 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
69.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.10%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
|
15.07.26
|Danone-Aktie unter Druck: Wettbewerbshüter nehmen Huel-Deal ins Visier (Dow Jones)
|
15.07.26
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Danone-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
08.07.26
|EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
01.07.26
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Danone von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.06.26
|Juni 2026: So schätzen Experten die Danone-Aktie ein (finanzen.net)
|
24.06.26
|EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Danone-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
22.06.26
|Danone setzt auf Wachstum in Australien - Aktie in Grün (Dow Jones)
|
17.06.26
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Danone S.A.
|08:12
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|03.07.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Danone Buy
|UBS AG
|29.06.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:12
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|03.07.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Danone Buy
|UBS AG
|29.06.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|29.06.26
|Danone Buy
|UBS AG
|29.06.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|08:12
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|64.02
|-0.81%
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|08:50
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DZ BANK
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|08:42
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Jefferies & Company Inc.
Santander Buy
|08:35
|
JP Morgan Chase & Co.
Airbus Overweight
|08:32
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Talanx Buy
|08:31
|
RBC Capital Markets
Santander Outperform
|08:27
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Airbus Hold
|08:25
|
JP Morgan Chase & Co.
L'Oréal Neutral