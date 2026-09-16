Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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16.09.2026 10:02:28
EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Danone-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Danone-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 59.56 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Danone-Papier investiert hätte, befänden sich nun 167.898 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.09.2026 auf 61.58 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’339.15 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3.39 Prozent vermehrt.
Danone erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 39.99 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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