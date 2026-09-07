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Danone Aktie 487663 / FR0000120644

59.68
CHF
0.38
CHF
0.64 %
17:30:00
SWX
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08.09.2026 19:40:39

Danone Overweight

Danone
61.19 CHF 2.61%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach einem Gespräch mit den Konzern- und Finanzchefs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Antoine de Saint-Affrique und Jürgen Esser hätten einen zuversichtlichen Ton angestimmt, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management bleibe hinsichtlich des zweiten Halbjahres optimistisch./rob/tih/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 18:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 18:01 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
65.04 € 		Abst. Kursziel*:
38.38%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
64.84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.80%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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