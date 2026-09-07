Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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Danone Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach einem Gespräch mit den Konzern- und Finanzchefs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Antoine de Saint-Affrique und Jürgen Esser hätten einen zuversichtlichen Ton angestimmt, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management bleibe hinsichtlich des zweiten Halbjahres optimistisch./rob/tih/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 18:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
65.04 €
|
Abst. Kursziel*:
38.38%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
64.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.80%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
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|19:40
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
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|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
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|17.08.26
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|23.04.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
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|RBC Capital Markets
|18.03.26
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|27.02.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Danone S.A.
|59.68
|0.64%
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