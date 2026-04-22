Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’153 0.2%  SPI 18’600 0.0%  Dow 49’149 -0.6%  DAX 24’227 -0.2%  Euro 0.9167 0.0%  EStoxx50 5’921 -0.2%  Gold 4’757 0.9%  Bitcoin 60’854 2.1%  Dollar 0.7800 -0.2%  Öl 100.0 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Top News
Suche...
Danone Aktie 487663 / FR0000120644

62.56
CHF
3.06
CHF
5.14 %
10:39:45
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
22.04.2026 08:53:42

Danone Sector Perform

Danone
62.90 CHF 3.20%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Danone nach Umsatzzahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Insgesamt seien die Zahlen zum ersten Quartal des Lebensmittelherstellers solide gewesen, schrieb James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Umsatzwachstum von 2,7 Prozent aus eigener Kraft habe dem Konsens entsprochen, auch wenn es unter der Jahresprognose von 3 bis 5 Prozent gelegen habe. Der Bereich Spezialernährung sei ebenfalls unter der Konsensprognose geblieben, was auf den Rückruf von Säuglingsnahrung in Europa zurückzuführen sei. Insgesamt habe der Wirtschaftsraum Emea die Erwartungen übertroffen./ck/rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:53 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Sector Perform
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
78.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
67.72 € 		Abst. Kursziel*:
15.18%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
68.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.57%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Danone S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Danone S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:56 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
08:53 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
21.04.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 Danone Overweight Barclays Capital
15.04.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen