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Apple Aktie 908440 / US0378331005

274.96
CHF
-2.92
CHF
-1.05 %
11:52:35
BRXC
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30.09.2026 13:39:31

Apple Neutral

Apple
274.96 CHF -1.05%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 296 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Käufer müssten etwa genauso lange auf ihr neues iPhone warten wie im Vorjahr, schrieb David Vogt am Dienstag nach Auswertung aktueller Daten./rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 16:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Apple-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 296.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 329.40 		Abst. Kursziel*:
-10.14%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 338.24 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.49%
Analyst Name::
David Vogt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 274.96 -1.05% Apple Inc.