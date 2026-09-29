Apple Aktie 908440 / US0378331005
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30.09.2026 13:39:31
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 296 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Käufer müssten etwa genauso lange auf ihr neues iPhone warten wie im Vorjahr, schrieb David Vogt am Dienstag nach Auswertung aktueller Daten./rob/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 16:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 296.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 329.40
|
Abst. Kursziel*:
-10.14%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 338.24
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.49%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Apple Inc.
|
16:00
|Impulsarmer Handel in New York: Dow Jones zum Start orientierungslos (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Apple Aktie News: Apple am Dienstagabend im Minusbereich (finanzen.ch)
|
29.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones in Rot (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert im Minus (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Apple Aktie News: Apple verliert am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
29.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Apple Inc.
|13:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|274.96
|-1.05%
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