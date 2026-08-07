Daimler Truck 43.52 CHF -3.81% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragseingang des Lkw-Konzerns sei mau ausgefallen, schrieb Nick Housden am Freitag. Die Jahresziele hätten aber Bestand./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:19 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:19 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.