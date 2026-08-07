Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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07.08.2026
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07.08.2026 09:28:19
Daimler Truck Outperform
Daimler Truck
43.52 CHF -3.81%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragseingang des Lkw-Konzerns sei mau ausgefallen, schrieb Nick Housden am Freitag. Die Jahresziele hätten aber Bestand./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:19 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:19 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:19 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
48.96 €
|
Abst. Kursziel*:
6.21%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
46.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.16%
|
Analyst Name::
Nick Housden
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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