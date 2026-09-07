Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Commerzbank Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank von 38 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kian Abouhossein erhöhte für das Finanzhaus und dessen heimischen Wettbewerber Deutsche Bank in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung die Prognosen für das bereinigte Ergebnis je Aktie der beiden kommenden Jahren. Er verwies auf seine angehobenen Annahmen für den Zinsüberschuss infolge wohl steigender Zinsen im Euroraum./gl/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Neutral
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
42.94 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.18%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
42.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.62%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Commerzbank
|
07.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Ende des Montagshandels nach (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Verluste in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verbucht am Montagmittag Verluste (finanzen.ch)
|
04.09.26
|EQS-PVR: Commerzbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
04.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart stärker (finanzen.ch)