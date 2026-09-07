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Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

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08.09.2026 07:07:29

Commerzbank Neutral

Commerzbank
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank von 38 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kian Abouhossein erhöhte für das Finanzhaus und dessen heimischen Wettbewerber Deutsche Bank in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung die Prognosen für das bereinigte Ergebnis je Aktie der beiden kommenden Jahren. Er verwies auf seine angehobenen Annahmen für den Zinsüberschuss infolge wohl steigender Zinsen im Euroraum./gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 19:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:10 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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