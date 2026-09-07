NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank von 38 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kian Abouhossein erhöhte für das Finanzhaus und dessen heimischen Wettbewerber Deutsche Bank in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung die Prognosen für das bereinigte Ergebnis je Aktie der beiden kommenden Jahren. Er verwies auf seine angehobenen Annahmen für den Zinsüberschuss infolge wohl steigender Zinsen im Euroraum./gl/bek;