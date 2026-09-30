Boeing Aktie 913253 / US0970231058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Expertenmeinungen
|
30.09.2026 22:30:39
Wie Experten die Boeing-Aktie im September einstuften
Was Experten für die Boeing-Aktie in Aussicht stellen.
Im abgelaufenen Monat haben 13 Experten ihre Einschätzung der Boeing-Aktie veröffentlicht.
13 Experten raten die Boeing-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 275,23 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 89,18 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Boeing-Aktie von 186,05 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|275,00 USD
|47,81
|30.09.2026
|RBC Capital Markets
|265,00 USD
|42,43
|30.09.2026
|Bernstein Research
|298,00 USD
|60,17
|30.09.2026
|RBC Capital Markets
|265,00 USD
|42,43
|29.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|265,00 USD
|42,43
|29.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|290,00 USD
|55,87
|28.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|265,00 USD
|42,43
|28.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|265,00 USD
|42,43
|24.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|265,00 USD
|42,43
|21.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|58,56
|14.09.2026
|RBC Capital Markets
|265,00 USD
|42,43
|09.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|58,56
|02.09.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Boeing Co.
|
16:29
|Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Boeing Aktie News: Boeing am Abend in Rot (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Boeing-Aktie deutlich höher: Konzern sticht Northrop bei neuem Kampfjet-Auftrag aus (AWP)
|
30.09.26
|Boeing sticht Northrop bei neuem Kampfjet-Auftrag aus (AWP)
|
30.09.26
|Pentagon awards Boeing $20bn contract for Navy stealth fighter jet (Financial Times)
|
29.09.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Boeing-Aktie etwas höher: Neue Probleme bei 737 Max – Starliner soll 2028 wieder Astronauten zur ISS bringen (AWP)