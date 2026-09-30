Wie Experten die Boeing-Aktie im September einstuften

Im abgelaufenen Monat haben 13 Experten ihre Einschätzung der Boeing-Aktie veröffentlicht.

13 Experten raten die Boeing-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 275,23 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 89,18 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Boeing-Aktie von 186,05 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 275,00 USD 47,81 30.09.2026 RBC Capital Markets 265,00 USD 42,43 30.09.2026 Bernstein Research 298,00 USD 60,17 30.09.2026 RBC Capital Markets 265,00 USD 42,43 29.09.2026 Jefferies & Company Inc. 265,00 USD 42,43 29.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 290,00 USD 55,87 28.09.2026 Jefferies & Company Inc. 265,00 USD 42,43 28.09.2026 Jefferies & Company Inc. 265,00 USD 42,43 24.09.2026 Jefferies & Company Inc. 265,00 USD 42,43 21.09.2026 Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 58,56 14.09.2026 RBC Capital Markets 265,00 USD 42,43 09.09.2026 Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 58,56 02.09.2026

Redaktion finanzen.ch