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Expertenmeinungen 30.09.2026 22:30:39

Wie Experten die Boeing-Aktie im September einstuften

Wie Experten die Boeing-Aktie im September einstuften

Was Experten für die Boeing-Aktie in Aussicht stellen.

Boeing
155.69 CHF -2.66%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 13 Experten ihre Einschätzung der Boeing-Aktie veröffentlicht.

13 Experten raten die Boeing-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 275,23 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 89,18 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Boeing-Aktie von 186,05 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG275,00 USD47,8130.09.2026
RBC Capital Markets265,00 USD42,4330.09.2026
Bernstein Research298,00 USD60,1730.09.2026
RBC Capital Markets265,00 USD42,4329.09.2026
Jefferies & Company Inc.265,00 USD42,4329.09.2026
JP Morgan Chase & Co.290,00 USD55,8728.09.2026
Jefferies & Company Inc.265,00 USD42,4328.09.2026
Jefferies & Company Inc.265,00 USD42,4324.09.2026
Jefferies & Company Inc.265,00 USD42,4321.09.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD58,5614.09.2026
RBC Capital Markets265,00 USD42,4309.09.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD58,5602.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Jordan Tan / Shutterstock.com
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