Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
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Intesa Sanpaolo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 7,80 auf 8 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Marco Nicolai äußerte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Gedanken zum dritten Quartal der italienischen Bank, dessen Ergebnis seiner Ansicht nach robust ausfallen sollte. Er geht davon aus, dass die Nettozinserträge von höheren Zinsen profitiert haben. Die Gebühren dürften allerdings saisonbedingt gesunken sein./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
8.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6.67 €
|
Abst. Kursziel*:
20.01%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.26%
|
Analyst Name::
Marco Nicolai
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
12:26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittwochmittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Pluszeichen in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Gewinne in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|14:53
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|11.09.26
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|04.08.26
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|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:53
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:53
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6.31
|30.97%
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Rio Tinto Buy
|13:46
|
UBS AG
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|13:46
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Linde Buy