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Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618

6.26
CHF
1.45
CHF
30.09 %
15:53:48
SWX
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30.09.2026 14:53:08

Intesa Sanpaolo Buy

Intesa Sanpaolo
6.36 CHF -0.28%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 7,80 auf 8 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Marco Nicolai äußerte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Gedanken zum dritten Quartal der italienischen Bank, dessen Ergebnis seiner Ansicht nach robust ausfallen sollte. Er geht davon aus, dass die Nettozinserträge von höheren Zinsen profitiert haben. Die Gebühren dürften allerdings saisonbedingt gesunken sein./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
8.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
6.67 € 		Abst. Kursziel*:
20.01%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
6.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.26%
Analyst Name::
Marco Nicolai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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