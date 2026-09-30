Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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30.09.2026 18:00:38
Analysten sehen für Commerzbank-Aktie Luft nach oben
So geht es mit der Commerzbank-Aktie Experten zufolge weiter.
2 Analysten gaben ihre Einschätzung der Commerzbank-Aktie preis.
2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Commerzbank mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 40,50 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 0,19 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Commerzbank in Höhe von 40,31 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|42,00 EUR
|4,19
|30.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|39,00 EUR
|-3,25
|08.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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