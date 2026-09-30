Analysten sehen für Commerzbank-Aktie Luft nach oben

2 Analysten gaben ihre Einschätzung der Commerzbank-Aktie preis.

2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Commerzbank mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 40,50 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 0,19 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Commerzbank in Höhe von 40,31 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 42,00 EUR 4,19 30.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 39,00 EUR -3,25 08.09.2026

Redaktion finanzen.ch