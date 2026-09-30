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Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

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Aussichten 30.09.2026 18:00:38

Analysten sehen für Commerzbank-Aktie Luft nach oben

Analysten sehen für Commerzbank-Aktie Luft nach oben

So geht es mit der Commerzbank-Aktie Experten zufolge weiter.

Commerzbank
37.33 CHF -2.61%
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2 Analysten gaben ihre Einschätzung der Commerzbank-Aktie preis.

2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Commerzbank mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 40,50 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 0,19 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Commerzbank in Höhe von 40,31 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG42,00 EUR4,1930.09.2026
JP Morgan Chase & Co.39,00 EUR-3,2508.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Frank Gaertner / Shutterstock.com
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