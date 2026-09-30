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LUS-DAX-Performance 30.09.2026 17:58:12

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Der LUS-DAX zeigte sich am dritten Tag der Woche im Minus.

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Zum Handelsschluss gab der LUS-DAX im XETRA-Handel um 1.10 Prozent auf 25’170.00 Punkte nach.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25’146.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’581.00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2026, stand der LUS-DAX noch bei 26’571.00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 25’010.00 Punkten. Der LUS-DAX notierte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 23’906.00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 2.46 Prozent zu Buche. Bei 26’616.00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21’861.50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 3.80 Prozent auf 22.70 EUR), BMW (+ 1.50 Prozent auf 55.32 EUR), Fresenius SE (+ 1.24 Prozent auf 44.75 EUR), MTU Aero Engines (+ 0.97 Prozent auf 374.60 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0.94 Prozent auf 39.57 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Commerzbank (-4.00 Prozent auf 40.31 EUR), Vonovia SE (-2.33 Prozent auf 17.00 EUR), Siemens (-2.30 Prozent auf 275.50 EUR), Siemens Energy (-2.21 Prozent auf 142.60 EUR) und Heidelberg Materials (-1.90 Prozent auf 141.75 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 6’839’140 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 212.396 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.59 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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● Hebelprodukte und Margin Calls
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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