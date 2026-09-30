September 2026: So schätzen Experten die Apple-Aktie ein

25 Analysten gaben ihre Einschätzung der Apple-Aktie preis.

14 Experten raten die Apple-Aktie zu kaufen, 8 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 3 Analysten empfehlen die Apple-Aktie zu verkaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Apple ein Kursziel von 324,12 USD. Dies bedeutet einen Abschlag von 8,90 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 333,02 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 296,00 USD -11,12 30.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 340,00 USD 2,10 28.09.2026 UBS AG 296,00 USD -11,12 23.09.2026 UBS AG 296,00 USD -11,12 23.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 340,00 USD 2,10 21.09.2026 UBS AG 296,00 USD -11,12 18.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 340,00 USD 2,10 17.09.2026 Jefferies & Company Inc. 263,66 USD -20,83 14.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 340,00 USD 2,10 14.09.2026 Jefferies & Company Inc. 263,66 USD -20,83 10.09.2026 Jefferies & Company Inc. 263,66 USD -20,83 10.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 340,00 USD 2,10 10.09.2026 UBS AG 296,00 USD -11,12 03.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 340,00 USD 2,10 02.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 340,00 USD 2,10 01.09.2026

Redaktion finanzen.ch