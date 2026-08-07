Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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Commerzbank Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 37 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzung für den bereinigten Gewinn je Aktie des Finanzhauses in diesem Jahr moderat erhöht, schrieb Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechne nun mit etwas höheren Erträgen und niedrigeren Kosten./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Neutral
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
38.32 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.84%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
39.29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.28%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
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