Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Amrize143013422Sika41879292UBS24476758Nestlé3886335ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Idorsia36346343Kuros32581411Logitech2575132
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Cashflow-Schock bei Amazon, SpaceX und Lucid: Wer kann sich den KI-Boom leisten?
Versorgungsengpässe bei Lagern eröffnen Potenzial für Industrieaktien
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
KI-Boom auf Kredit: Goldman und JPMorgan bauen neue Milliarden-Wetten
Neuausrichtung bei BitMine: Vom Bitcoin-Miner zum Ethereum-Riesen
Suche...
Plus500 Depot

Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

35.50
CHF
0.05
CHF
0.14 %
07.08.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.08.2026 22:37:06

Commerzbank Neutral

Commerzbank
36.92 CHF 0.18%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 37 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzung für den bereinigten Gewinn je Aktie des Finanzhauses in diesem Jahr moderat erhöht, schrieb Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechne nun mit etwas höheren Erträgen und niedrigeren Kosten./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 20:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 20:37 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Commerzbank

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Commerzbank-Kurs >5 >10 >15
Fallender Commerzbank-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Commerzbank Neutral
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
38.32 € 		Abst. Kursziel*:
-0.84%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
39.29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.28%
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Commerzbank

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten