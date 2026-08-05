Commerzbank 36.73 CHF 0.11% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal habe die Erwartungen zwar übertroffen, der Geschäftsmix sei allerdings ziemlich durchwachsen, schrieb Anke Reingen am Donnerstag nach dem Bericht. Die Jahresziele hätten aber Bestand./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:02 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.