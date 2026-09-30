Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002
214.00 EUR
-3.20 EUR
-1.47 %
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30.09.2026 14:47:32
Sartorius Stedim Biotech Overweight
Sartorius Stedim Biotech
214.00 EUR -1.47%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 240 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King geht in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht vom Mittwoch davon aus, dass der Laborkonzern seine Jahresziele in der Mitte des Korridors eingrenzt./ag/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 00:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight
|
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
250.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
213.40 €
|
Abst. Kursziel*:
17.15%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
214.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.82%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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