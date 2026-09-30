LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 240 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King geht in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht vom Mittwoch davon aus, dass der Laborkonzern seine Jahresziele in der Mitte des Korridors eingrenzt./ag/he;