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30.09.2026 15:58:14
Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit Abgaben
Der LUS-DAX erleidet am Mittwochnachmittag Verluste.
Um 15:56 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.73 Prozent schwächer bei 25’264.00 Punkten.
Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25’581.00 Punkte, das Tagestief hingegen 25’205.00 Zähler.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 26’571.00 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25’010.00 Punkten auf. Der LUS-DAX bewegte sich am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 23’906.00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2.84 Prozent aufwärts. Bei 26’616.00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Zalando (+ 3.52 Prozent auf 22.64 EUR), BMW (+ 2.31 Prozent auf 55.76 EUR), Fresenius SE (+ 2.05 Prozent auf 45.11 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.22 Prozent auf 39.68 EUR) und BASF (+ 0.98 Prozent auf 50.43 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Commerzbank (-3.55 Prozent auf 40.50 EUR), Vonovia SE (-2.15 Prozent auf 17.03 EUR), Siemens (-1.88 Prozent auf 276.70 EUR), HOCHTIEF (-1.63 Prozent auf 387.00 EUR) und Siemens Energy (-1.48 Prozent auf 143.66 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Vonovia SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2’059’330 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 212.396 Mrd. Euro im LUS-DAX den grössten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf
2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 7.59 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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