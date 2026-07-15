Commerzbank 35.31 CHF -1.92% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Goy rechnet für das zweite Quartal mit einem deutlichen Ergebniswachstum vor Rückstellungen, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb. Verantwortlich seien wohl vor allem hohe Zinseinkünfte. Goy rechnet zudem mit einem neuen Aktienrückkaufprogramm./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.