Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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Commerzbank Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Goy rechnet für das zweite Quartal mit einem deutlichen Ergebniswachstum vor Rückstellungen, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb. Verantwortlich seien wohl vor allem hohe Zinseinkünfte. Goy rechnet zudem mit einem neuen Aktienrückkaufprogramm./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Buy
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38.16 €
|
Abst. Kursziel*:
10.06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38.19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.98%
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
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