Analyse: Herabstufung für Commerzbank-Aktie von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat die Aktien der Commerzbank bei unverändertem Kursziel von 42 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. "Neue Phase, neues Rating", schrieb Benjamin Goy in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Viele der Kurstreiber wie steigende Zinseinkünfte und üppige Ausschüttungen seien inzwischen entweder bereits eingepreist oder durch die Outperformance zumindest am Markt realisiert worden. Die Bewertung liege auch nach gestiegenen Gewinnerwartungen über dem Branchenschnitt.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Commerzbank-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Commerzbank-Aktie musste um 10:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2.2 Prozent auf 41.05 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 2.31 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 526’163 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 gewann die Aktie 17.2 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:30 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.