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DAX-Performance im Fokus 30.09.2026 15:58:14

XETRA-Handel DAX gibt am Nachmittag nach

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Mit dem DAX geht es heute abwärts.

Vonovia
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Am Mittwoch verbucht der DAX um 15:41 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0.56 Prozent auf 25’257.07 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.111 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.360 Prozent fester bei 25’490.67 Punkten in den Handel, nach 25’399.21 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 25’243.39 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25’584.50 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der DAX bereits um 0.735 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 26’569.99 Punkten. Der DAX wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Wert von 24’995.81 Punkten auf. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der DAX auf 23’880.72 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2.92 Prozent nach oben. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Zalando (+ 3.52 Prozent auf 22.64 EUR), BMW (+ 2.31 Prozent auf 55.76 EUR), Fresenius SE (+ 2.05 Prozent auf 45.11 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.22 Prozent auf 39.68 EUR) und BASF (+ 0.98 Prozent auf 50.43 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Commerzbank (-3.55 Prozent auf 40.50 EUR), Vonovia SE (-2.15 Prozent auf 17.03 EUR), Siemens (-1.88 Prozent auf 276.70 EUR), HOCHTIEF (-1.63 Prozent auf 387.00 EUR) und Siemens Energy (-1.48 Prozent auf 143.66 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Vonovia SE-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 2’059’330 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 212.396 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.23 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.59 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Im Fokus stehen:
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