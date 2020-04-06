Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

3.43
CHF
-3.49
CHF
-50.46 %
06.04.2020
SWX
21.10.2025 09:59:05

Commerzbank Sell

Commerzbank
27.70 CHF -4.85%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 34,10 auf 33,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Chris Hallam aktualisierte seine Schätzungen am Montagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Den Löwenanteil der Restrukturierungsbelastungen hätten die Frankfurter schon im zweiten Quartal verbucht, gewisse Risiken gebe es allerdings auch für das dritte./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 19:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Sell
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
33.70 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
30.21 € 		Abst. Kursziel*:
11.55%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
30.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.40%
Analyst Name::
Chris Hallam 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

