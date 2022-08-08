Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’527 -0.6%  SPI 17’215 -0.6%  Dow 46’590 -1.2%  DAX 23’271 -1.4%  Euro 0.9230 0.0%  EStoxx50 5’564 -1.4%  Gold 4’034 -0.3%  Bitcoin 72’823 -0.6%  Dollar 0.7965 0.1%  Öl 64.2 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
Roche-Aktie springt an: Forschungserfolg mit Brustkrebsmittel
Vor wichtiger Bilanzvorlage: So bewertet Morgan Stanley die NVIDIA-Aktie
TKMS-Aktie mit Aufstiegschancen: Kommt jetzt der Schritt in den MDAX?
Nach Kursrutsch: Highland Critical Minerals-Aktie wieder auf Erholungskurs
Home Depot-Aktie in Rot: Kaufzurückhaltung belastet
Suche...
Plus500 Depot

Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

6.92
CHF
0.90
CHF
14.98 %
08.08.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.11.2025 12:38:20

Commerzbank Sell

Commerzbank
29.02 CHF -3.32%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 33,70 auf 35,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Montag an die jüngsten Quartalszahlen an und verschob seine Bewertungsbasis weiter in die Zukunft./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 10:33 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Commerzbank

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Commerzbank-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Commerzbank-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Commerzbank Sell
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
35.50 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
31.51 € 		Abst. Kursziel*:
12.66%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
31.43 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.95%
Analyst Name::
Chris Hallam 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Commerzbank

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten