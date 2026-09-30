Schwacher Handel: DAX zeigt sich schlussendlich leichter

Zum Handelsschluss tendierte der DAX im XETRA-Handel 0.74 Prozent leichter bei 25’210.89 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.111 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.360 Prozent höher bei 25’490.67 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25’399.21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’584.50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’190.33 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der DAX bereits um 0.916 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Stand von 26’569.99 Punkten. Der DAX wurde am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, mit 24’995.81 Punkten bewertet. Der DAX erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Wert von 23’880.72 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2.74 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’863.81 Zählern.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Zalando (+ 3.80 Prozent auf 22.70 EUR), BMW (+ 1.50 Prozent auf 55.32 EUR), Fresenius SE (+ 1.24 Prozent auf 44.75 EUR), MTU Aero Engines (+ 0.97 Prozent auf 374.60 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0.94 Prozent auf 39.57 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Commerzbank (-4.00 Prozent auf 40.31 EUR), Vonovia SE (-2.33 Prozent auf 17.00 EUR), Siemens (-2.30 Prozent auf 275.50 EUR), Siemens Energy (-2.21 Prozent auf 142.60 EUR) und Heidelberg Materials (-1.90 Prozent auf 141.75 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 6’839’140 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 212.396 Mrd. Euro im DAX den grössten Anteil aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch