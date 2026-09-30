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Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

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30.09.2026 13:54:36

Rio Tinto Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto von 8600 auf 8700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Hatch bleibt auch im geopolitisch schwierigen Umfeld langfristig optimistisch für Europas Minenwerte, wie er am Dienstag schrieb. Er rät, bei Kursrückschlägen zuzugreifen./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 16:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Rio Tinto plc Buy
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
87.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
71.72 £ 		Abst. Kursziel*:
21.31%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
71.49 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
21.70%
Analyst Name::
Richard Hatch 		KGV*:
-
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13:54 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.26 Rio Tinto Kaufen DZ BANK
20.08.26 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
30.07.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
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