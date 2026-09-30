Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
80.02CHF
2.69CHF
3.47 %
16:14:20
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.09.2026 13:54:36
Rio Tinto Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto von 8600 auf 8700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Hatch bleibt auch im geopolitisch schwierigen Umfeld langfristig optimistisch für Europas Minenwerte, wie er am Dienstag schrieb. Er rät, bei Kursrückschlägen zuzugreifen./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 16:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Buy
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
87.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71.72 £
|
Abst. Kursziel*:
21.31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71.49 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.70%
|
Analyst Name::
Richard Hatch
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
15:58
|STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittwochmittag Verluste (finanzen.ch)
|
10:02
|FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rio Tinto-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.ch)
|
09:28
|LSE-Handel: FTSE 100 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
28.09.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 notiert am Montagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Rio Tinto plc
|13:54
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|13:54
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|13:54
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Rio Tinto plc
|79.02
|2.18%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:53
|
Jefferies & Company Inc.
Intesa Sanpaolo Buy
|14:51
|
Jefferies & Company Inc.
Nordex Buy
|14:47
|
Barclays Capital
Sartorius Stedim Biotech Overweight
|14:47
|
Barclays Capital
Sartorius vz. Overweight
|13:54
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Rio Tinto Buy
|13:46
|
UBS AG
Beiersdorf Neutral
|13:46
|
Jefferies & Company Inc.
Linde Buy