Commerzbank 36.00 CHF 0.89% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Das Geldhaus dürfte seine Jahresziele und den Ausblick auf 2030 bestätigen, schrieb Anke Reingen in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Auch eine Aktualisierung zur Kapitalausschüttung dürfte es geben. Zudem sollte die aufgestockte Beteiligung durch Unicredit zur Sprache kommen./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 11:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 11:30 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.