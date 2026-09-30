Intel Aktie 941595 / US4581401001
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30.09.2026 22:30:39
Was Analysten von der Intel-Aktie erwarten
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Intel-Aktie im vergangenen Monat.
Im vergangenen September haben 6 Experten die Aktie von Intel wie folgt eingeschätzt.
1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 108,67 USD für die Intel-Aktie, was einem Abschlag von 11,56 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 120,23 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|110,00 USD
|-8,51
|21.09.2026
|Bernstein Research
|110,00 USD
|-8,51
|14.09.2026
|Bernstein Research
|110,00 USD
|-8,51
|14.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Bernstein Research
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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