Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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30.09.2026 14:47:16
Sartorius vz Overweight
Sartorius vz.
244.86 CHF -0.67%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King geht in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht vom Mittwoch davon aus, dass der Laborkonzern seine Jahresziele in der Mitte des Korridors eingrenzt./ag/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 00:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
310.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
257.30 €
|
Abst. Kursziel*:
20.48%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
259.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.32%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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