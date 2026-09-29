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Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

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30.09.2026 14:47:16

Sartorius vz Overweight

Sartorius vz.
244.86 CHF -0.67%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King geht in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht vom Mittwoch davon aus, dass der Laborkonzern seine Jahresziele in der Mitte des Korridors eingrenzt./ag/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 00:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
310.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
259.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Charles Pitman-King 		KGV*:
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