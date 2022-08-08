Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
6.92CHF
0.90CHF
14.98 %
08.08.2022
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.11.2025 15:14:26
Commerzbank Verkaufen
Commerzbank
29.69 CHF -0.39%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 28 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe die Erwartungen leicht verfehlt, bleibe aber voll auf Kurs für seine Gesamtjahresprognose, schrieb Philipp Häßler am Donnerstag. Gemessen am Kurs/Buchwert-Verhältnis seien die Aktien weiterhin zu teuer, und die implizite Übernahmeprämie sei nicht gerechtfertigt./rob/la/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Verkaufen
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
32.07 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
31.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philipp Häßler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Commerzbank
|
15:58
|XETRA-Handel LUS-DAX in Rot (finanzen.ch)
|
15:58
|Donnerstagshandel in Frankfurt: So performt der DAX aktuell (finanzen.ch)
|
12:26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt am Donnerstagmittag zurück (finanzen.ch)
|
11:13
|Commerzbank-Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral an Commerzbank-Aktie (finanzen.ch)
|
10:19
|Commerzbank-Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Commerzbank-Aktie (finanzen.ch)
|
10:18
|Commerzbank enttäuscht mit Gewinnrückgang - Aktie sackt ab (AWP)
|
10:16
|Commerzbank-Analyse: Warburg Research bewertet Commerzbank-Aktie mit Hold in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Commerzbank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Commerzbank
|15:14
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|10:24
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|08:37
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:14
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|10:24
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|08:37
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|15:14
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.24
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|10:24
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|08:37
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|6.92
|14.98%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:10
|
DZ BANK
Rheinmetall Kaufen
|16:09
|
JP Morgan Chase & Co.
Continental Overweight
|15:54
|
Jefferies & Company Inc.
HOCHTIEF Hold
|15:38
|
DZ BANK
LANXESS Halten
|15:14
|
DZ BANK
Commerzbank Verkaufen
|14:47
|
DZ BANK
McDonald's Kaufen
|14:46
|
Baader Bank
Deutsche Beteiligungs Buy