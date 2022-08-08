Commerzbank 29.69 CHF -0.39% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 28 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe die Erwartungen leicht verfehlt, bleibe aber voll auf Kurs für seine Gesamtjahresprognose, schrieb Philipp Häßler am Donnerstag. Gemessen am Kurs/Buchwert-Verhältnis seien die Aktien weiterhin zu teuer, und die implizite Übernahmeprämie sei nicht gerechtfertigt./rob/la/he;

