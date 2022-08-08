Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’291 -0.6%  SPI 16’979 -0.6%  Dow 46’888 -0.9%  DAX 23’745 -1.3%  Euro 0.9315 0.1%  EStoxx50 5’611 -1.0%  Gold 3’977 -0.1%  Bitcoin 82’454 -2.0%  Dollar 0.8075 -0.3%  Öl 63.2 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526Swiss Re12688156Idorsia36346343
Top News
Aktien der Deutschen Börse und NASDAQ uneins - EU-Kommission startet Ermittlungen
Moderna-Aktie zieht kräftig an: Bessere Umsatz- und Ergebniszahlen als erwartet
JPMorgan-Aktie stabil: Millionen-Strafe wegen verspäteter Meldungen
Robinhood-Aktie fällt nach Umsatz- und Gewinnsprung
Figma-Aktie nach starkem Umsatzwachstum im Plus
Suche...
Plus500 Depot

Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

6.92
CHF
0.90
CHF
14.98 %
08.08.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.11.2025 15:14:26

Commerzbank Verkaufen

Commerzbank
29.69 CHF -0.39%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 28 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe die Erwartungen leicht verfehlt, bleibe aber voll auf Kurs für seine Gesamtjahresprognose, schrieb Philipp Häßler am Donnerstag. Gemessen am Kurs/Buchwert-Verhältnis seien die Aktien weiterhin zu teuer, und die implizite Übernahmeprämie sei nicht gerechtfertigt./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Commerzbank

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Commerzbank-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Commerzbank-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Commerzbank Verkaufen
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
32.07 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
31.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Philipp Häßler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Commerzbank

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Commerzbank

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
15:14 Commerzbank Verkaufen DZ BANK
10:24 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:25 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
09:24 Commerzbank Hold Warburg Research
08:37 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen