Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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Commerzbank Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Commerzbank von 42 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Besser als erwartete Quartalszahlen bekräftigten seine positive Einschätzung der Aktie, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass das Bankhaus von der Unicredit vollständig u?bernommen wird. Allerdings erwartet er dafür kurzfristig noch kein erneuertes Angebot./rob/tih/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Kaufen
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
38.32 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
39.29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler
|
KGV*:
-
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