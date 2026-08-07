Commerzbank 36.92 CHF 0.18% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Commerzbank von 42 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Besser als erwartete Quartalszahlen bekräftigten seine positive Einschätzung der Aktie, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass das Bankhaus von der Unicredit vollständig u?bernommen wird. Allerdings erwartet er dafür kurzfristig noch kein erneuertes Angebot./rob/tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.