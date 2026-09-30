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Experten-Einschätzungen 30.09.2026 22:30:39

Analysten sehen bei Broadcom-Aktie Potenzial

Analysten sehen bei Broadcom-Aktie Potenzial

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Broadcom-Aktie veröffentlicht.

Broadcom
294.07 CHF -0.94%
Kaufen Verkaufen

Broadcom Experten haben ihre Einschätzung der Broadcom-Aktie veröffentlicht.

16 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 522,94 USD für die Broadcom-Aktie, was einem Anstieg von 171,75 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 351,19 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research575,00 USD63,7321.09.2026
Bernstein Research575,00 USD63,7314.09.2026
UBS AG470,00 USD33,8303.09.2026
JP Morgan Chase & Co.580,00 USD65,1503.09.2026
Bernstein Research575,00 USD63,7303.09.2026
Goldman Sachs Group Inc.540,00 USD53,7603.09.2026
Jefferies & Company Inc.550,00 USD56,6103.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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