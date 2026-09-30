Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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30.09.2026 22:30:39
Analysten sehen bei Broadcom-Aktie Potenzial
Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Broadcom-Aktie veröffentlicht.
Broadcom Experten haben ihre Einschätzung der Broadcom-Aktie veröffentlicht.
16 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Experten raten, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 522,94 USD für die Broadcom-Aktie, was einem Anstieg von 171,75 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 351,19 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|575,00 USD
|63,73
|21.09.2026
|Bernstein Research
|575,00 USD
|63,73
|14.09.2026
|UBS AG
|470,00 USD
|33,83
|03.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|580,00 USD
|65,15
|03.09.2026
|Bernstein Research
|575,00 USD
|63,73
|03.09.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|540,00 USD
|53,76
|03.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|550,00 USD
|56,61
|03.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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