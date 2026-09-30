Analysten sehen bei Broadcom-Aktie Potenzial

Broadcom Experten haben ihre Einschätzung der Broadcom-Aktie veröffentlicht.

16 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 522,94 USD für die Broadcom-Aktie, was einem Anstieg von 171,75 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 351,19 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 575,00 USD 63,73 21.09.2026 Bernstein Research 575,00 USD 63,73 14.09.2026 UBS AG 470,00 USD 33,83 03.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 580,00 USD 65,15 03.09.2026 Bernstein Research 575,00 USD 63,73 03.09.2026 Goldman Sachs Group Inc. 540,00 USD 53,76 03.09.2026 Jefferies & Company Inc. 550,00 USD 56,61 03.09.2026

Redaktion finanzen.ch