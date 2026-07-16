Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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Commerzbank Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Im Zuge einer Aktualisierung seines Bewertungsmodells für das Geldhaus hätten sich nur geringfügige Änderungen seiner Prognosen für den bereinigten Gewinn je Aktie im Zeitraum 2026 bis 2028 ergeben, schrieb Kian Abouhossein in einem am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:52 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Neutral
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
37.94 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.48%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
37.41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.10%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
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